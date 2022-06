Orgelkonzert | Wolfgang Zerer (Hamburg)

Programm

Nikolaus Bruhns (1665-1697)

Präludium G-Dur

Robert Schumann (1810-1856)

Vier Skizzen op. 58

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto d-Moll (Bearbeitung für Orgel von J.S. Bach)

György Ligeti (1923-2006)

"Harmonies"

César Franck (1822-1890)

Grande pièce symphonique

Wolfgang Zerer studierte u.a. bei Michael Radulescu und Ton Koopman. Nach Preisen bei Orgelwettbewerben in Brügge und Innsbruck und Lehraufträgen in Stuttgart und Wien erhielt er 1989 eine Orgelprofessur an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Daneben lehrt er an der Schola Cantorum Basel. Konzerte, Kurse, Jurytätigkeit und Aufnahmen führten ihn in die meisten Länder Europas, nach Israel, Amerika und Asien.

Preise

Kategorie D: 14 € (freie Platzwahl)

Ermäßigte Tickets: 7 €

Schülerinnen und Schüler, Studierende, Freiwilligendienstleistende sowie Inhaber der Bonuskarte Schwäbisch Gmünd, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 80% Behinderungsgrad) erhalten auf Konzertkarten 50% Ermäßigung bei Vorlage eines gültigen Berechtigungsausweises. Gruppen ab 15 Personen (Buchung über i-Punkt oder Kulturbüro) erhalten einen Rabatt von 3,00 € pro Karte. Doppelte Ermäßigungen sind ausgeschlossen.

FestivalCard: Mit der FestivalCard zum Preis von 15 € erhalten Sie für alle Konzerte des aktuellen Festivals einen Rabatt von 3 € pro Karte. Die FestivalCard ist gültig für eine Person und übertragbar.

Geschenkgutscheine: Gutscheine über einen Betrag ab 20 € sind ganzjährig im Kulturbüro erhältlich und bis zum Ende des folgenden Jahres gültig. Telefon (07171) 603-4110

Der Kartenvorverkauf beginnt am 25. März 2022, 9:00 Uhr.