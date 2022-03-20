Orgelkonzert "Französische Orgelmusik"

Werke von Nicolas Clérambault, Théodore Dubois, Léon Boëllmann u. a. Vera Klaiber, Orgel
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Johanneskirche Künzelsau Konsul-Uebele-Straße 18, 74653 Künzelsau
Konzerte & Live-Musik
Werke von Nicolas Clérambault, Théodore Dubois, Léon Boëllmann u. a. Vera Klaiber, Orgel
Johanneskirche Künzelsau Konsul-Uebele-Straße 18, 74653 Künzelsau
Werke von Nicolas Clérambault, Théodore Dubois, Léon Boëllmann u. a. Vera Klaiber, Orgel
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