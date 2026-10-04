Orgelkonzert in St. Jakob

Herzliche Einladung zum Orgelkonzert am Samstag, den 14. November um 19 Uhr in St. Jakob.

Unter dem Titel „Students in concert“ spielt Johanna Heunisch am 14. November um 19 Uhr in St. Jakob. Das Projekt Students in concert ermöglicht jungen Menschen, die an der Schwelle von Studium an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth zu Beruf stehen, Konzerterfahrung zu sammeln und ihre Examensprogramme zu Gehör zu bringen.