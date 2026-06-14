Orgelkonzert in St. Johannes mit Wolfgang Seifen

Wolfgang Seifen wuchs in Oberaußem im Kreis Bergheim auf. Bei Hermann Kräling erwarb er grundlegende Kenntnisse in Musiktheorie, Klavier und Orgel. Ab 1967 besuchte er das Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen.

Von 1973 bis 1976 studierte er katholische Kirchenmusik am Gregoriushaus in Aachen. Von 1976 bis 1983 war er Kirchenmusiker an St. Sebastian Nettetal-Lobberich und, von 1983 bis 2000, Organist an der Päpstlichen Marienbasilika zu Kevelaer.

Dort etablierte er den Freundes- und Förderkreis der Basilikakonzerte und die Internationalen Orgeltage. Zusammen mit Paul Wißkirchen gründete er die Internationale Altenberger Orgelakademie für Improvisation und war von 1987 bis 2022 deren ständiger Dozent.

Parallel dazu leitete Seifen von 1989 bis 1992 die Orgelklasse für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Von 1992 bis 2000 hatte er einen Lehrauftrag für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf, wo er 1995 zum Honorarprofessor ernannt wurde. Im Oktober 2000 wurde er zum Professor für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin ernannt; im Oktober 2021 erfolgte seine Emeritierung. 2002 wurde er von Kardinal Sterzinsky in die Kirchenmusik-Kommission des Erzbistums Berlin berufen. Von 2003 bis 2009 war er Vorsitzender der Konferenz der Leiter katholischer Ausbildungsstätten für Kirchenmusik in Deutschland.

Von 2004 bis 2022 war Seifen Titularorganist an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin, wo er künstlerischer Leiter des Internationalen Orgelimprovisationsfestivals Berlin und (gemeinsam mit Helmut Hoeft) der Orgelkonzertreihe Meisterkonzerte Berlin war. Von ihm liegen zahlreiche Veröffentlichungen über Orgelbau und Orgelimprovisation sowie Kompositionen für Chor, Orgel und Kammermusik vor. Ferner wirkte er bei zahlreichen Rundfunk- und Fernsehproduktionen mit, veröffentlichte CD-Einspielungen mit Orgelimprovisationen und geht einer umfangreichen internationalen Konzerttätigkeit nach. Seit März 2024 ist Wolfgang Seifen Vorsitzender des Orgelbauvereins Kevelaer e. V.