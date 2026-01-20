Orgelkonzert in St. Johannes

Die Planung für den Orgelneubau in der evangelischen Stadtkirche in Leonberg ist weit fortgeschritten. Zur Finanzierung werden fleißig Spenden gesammelt.

Die Freunde der Kirchenmusik unterstützen dieses Projekt gerne. Wir freuen uns, dass unsere „katholische“ Mühleisen-Orgel eine „evangelische“ Schwester bekommt. Bereits 2022 hatten wir ein Benefizkonzert veranstaltet. Mit dem Konzert am 4. Februar führen wir diese Unterstützung weiter.

Das Besondere bei diesem Konzert: Die Kirchenmusikerin Iris Rieg von der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes d.T. gestaltet das Programm gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Attila Kalman von der evangelischen Kirchengemeinde. Die Spenden aus diesem Konzert kommen dem Orgelneubau der evangelischen Kirchengemeinde zugute. Wir setzen damit ein weiteres Zeichen für die in Leonberg gelebte Ökumene und Zusammenarbeit.

Gemeinsam bauen wir an der Orgelstadt Leonberg.

Bei unseren Orgelkonzerten werden wir unterstützt von der Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH, dem Amt für Kultur der Stadt Leonberg und der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes d.T.