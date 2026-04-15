Orgelkonzert in St. Johannes

In der Reihe der Orgelkonzerte sind am 13. Mai 2026 Guanyao Li und Nicola Dolci mit Werken von Max Reger und Julius Reubke zu hören. Beide sind Studierende in der Orgelklasse von Prof. Jörg Halubek an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart.

Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzerts wird um eine angemessene Spende gebeten.

Bei unseren Orgelkonzerten werden wir unterstützt von der Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH, dem Amt für Kultur der Stadt Leonberg und der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes d.T.

Guanyao Li wurde in Peking, China, geboren. Bereits im Alter von vier Jahren begann sie mit dem Klavierspiel und widmet sich seit 2017 dem Orgelstudium bei der renommierten Cembalistin und Organistin Professorin Fanxiu Shen.

Im Jahr 2020 nahm sie ihr Bachelorstudium im Fach Orgel an der Zentralen Musikhochschule in Peking auf. Seit 2024 studiert sie im Masterstudiengang Orgel an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bei Professor Jörg Halubek.

Organist, Komponist und Dirigent Nicola Dolci kann auf eine internationale Konzertkarriere sowohl als Solist als auch als Organist, Dirigent und Continuospieler mit verschiedenen europäischen Ensembles zurückblicken. Er ist Dozent für Orgel am „Pontificio Istituto di Musica Sacra“ in Rom sowie an der „Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia“ in Brescia.

Er schloss sein Orgelstudium an den Konservatorien von Brescia und Verona mit der Bestnote, Auszeichnung und Ehrenmeldung ab, unter der Anleitung von Francesco Zuvadelli, Pietro Pasquini und Massimiliano Raschietti. Seine Studien setzte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in der Klasse von Jörg Halubek fort. Darüber hinaus studierte er bei Jean-Baptiste Monnot, Brett Leighton und Ben Van Oosten und nahm an Meisterkursen international renommierter Musiker wie Wolfgang Zerer, Olivier Latry, Andrea Marcon und Edoardo Bellotti teil. Die Kunst der Orgelimprovisation vertiefte er bei Fausto Caporali; Chor- und Ensembleleitung studierte er bei Alessandro Quarta und Angelo Bolciaghi.

Zu seinen zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen zählen der zweite Preis beim renommierten „International Martini Organ Competition“ in Groningen 2022, der erste Preis beim ministeriellen „Premio Nazionale delle Arti – XV Edizione“ sowie der zweite Preis (erste Preis nicht vergeben) bei der ersten Ausgabe des „Internationalen Orgelwettbewerbs Terenzio Zardini“ in Verona 2025.

Er arbeitet regelmäßig mit renommierten Ensembles zusammen, darunter „I Barocchisti“, der Chor der „RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana“, das „Ensemble Quoniam“ und der „Coro Claudio Monteverdi di Crema“. Mit diesen tritt er in Konzerten, Radiosendungen und CD-Produktionen auf. Besonders hervorzuheben sind zwei bei „Dynamic“ erschienene CDs, die die Gesamteinspielung des geistlichen Werks von Francesco Cavalli mit dem „Coro Claudio Monteverdi di Crema“ vervollständigen. Kürzlich erschien seine erste Solo-CD mit dem Titel Cantus firmus; J.S. Bach through his mentors, veröffentlicht bei „Brilliant Classics“.

Als Dirigent umfasst seine Tätigkeit die Leitung von Chören, Orchestern und Ensembles. Seit 2018 ist er Dirigent des Orchesters „Cremaggiore“ in Crema und wirkt als Organist am Santuario „Santa Maria della Croce“ in Crema.