Orgelkonzert mit János Gyülvészi

Der Konzertorganist Gyülvészi János ist 1954 in Budapest (Ungarn) geboren. Er besuchte eine Schule mit dem Schwerpunkt Musik.

1973 hat er eine Ausbildung als Orgelbauer abgeschlossen. In der Zeit von 1977 bis 1994 war er hauptamtlicher Kantor an den evangelisch-reformierten Kirchen in Békés und Nyíregyháza und zwischen 1995 und 1999 Mitglied des Kodály Chores in Debrecen. Seit 1999 ist er Kantor und Organist einer evangelisch-lutherischen Kirche in Finnland. 1980 hat er an der Kantorenausbildung der evangelisch-reformierten Kirche in Ungarn die höchste Ausbildungsstufe D2 absolviert und ein Diplom als Kantor erhalten. Seit 1986 ist er an der Ungarischen Nationalphilharmonie als Konzertorganist registriert. Er hat zahlreiche Konzertreisen unternommen in Ungarn und in Siebenbürgen (Rumänien). Orgelkonzerte hielt er an mehreren Orten in Österreich, in Italien, in den Niederlanden und in Finnland. In Deutschland konzertierte er bereits mit großem Erfolg in Erfurt, Weimar und Stuttgart – 2023 und 2025 auch in der Pauluskirche in Fellbach.