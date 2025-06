Orgelkonzert mit Maurice Clerc, Dijon

Maurice Clerc, 1946 in Lyon geboren, studierte zunächst an der Ecole Normale de Musique in Paris bei Suzanne Chaisemartin und daran anschließend am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique, wo er 1975 den ersten Preis für Orgel in der Klasse von Rolande Falcinelli erhielt. Er setze sein Studium bei Gaston Litaize fort und besuchte mehrere Jahre den Improvisationskurs bei Pierre Cochereau an der Académie Internationale in Nizza.

Maurice Clerc ist heute emeritierter Organist der Kathedrale von Dijon. 46 Jahre lang, von 1972 bis 2018 war er dort Titularorganist. Daneben war er auch Professor am Konservatorium und an der dortigen Universität mit Kursen betraut.

Viele seiner Einspielungen sind Bach und den deutschen Meistern der Barock gewidmet. Als Spezialist auf dem Gebiet der französischen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts liegt es ihm jedoch am Herzen, auch die großen Werke von Franck, Vierne, Dupré, Fleury, Langlais und neuerdings auch Improvisationen von Cochereau einzuspielen sowie eine Transkriptions-CD.

Maurice Clerc gab rund 1300 Konzerte in mehr als zwanzig Ländern allein sechzehn Tourneen führten ihn nach Nordamerika (U.S.A. und Kanada). Auf seinen Konzertreisen, auf denen er in 40 Jahren vier Kontinente durchquerte, spielte er an zahlreichen bedeutenden Orten, darunter in der Kathedrale Notre-Dame in Paris, der St. Patricks Cathedral in New-York, dem Dom zu Lübeck, der Markuskirche in Venedig, der Kirche Saint-Joseph in Montreal, der St-Pauls Cathedral in Melbourne, dem Auditorium des Rundfunks N.H.K. in Tokio und dem Kulturzentrum in Hong-Kong. 1987 folgte er einer Einladung nach Taipeh, um dort anlässlich der Einweihung der großen Flentrop-Orgel im neuen Auditorium zwei Konzerte zu geben. 1999 nahm er am Organisten-Kongress in Seoul teil. 2019 kehrt er nach Australien und Neuseeland zurück. 2020 war er erneut in Japan und in Hong-Kong in Cultural Centre für ein récital und eine master-class.

Stationen seiner internationalen Karriere waren auch wichtige Festivals, bei denen er konzertierte, z.B.in Brügge, Ravenna, Madrid, Paris (St.-Eustache), Avignon, Millstatt, Frankfurt, San Paulo, Buenos-Aires, Moskau, Budapest, Kopenhagen, Luxemburg.

Maurice Clerc ist Ritter des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.