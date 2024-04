Andreas Kaiser ist seit Februar 2024 neuer Kantor in St. Johannes Nürtingen. Im Orgelkonzert am 4. Mai um 19.00 Uhr wird er sich musikalisch an der Albiez-Orgel in St. Johannes mit Werken von J.S. Bach, C. Franck und eigenen Improvisationen vorstellen. Herzliche Einladung dazu!