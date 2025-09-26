Orgelkonzert - Pop, Rock und Filmmusik auf der Kirchenorgel

Michael Schütz (Berlin) entführt die Zuhörer in die Welt der populären Hits aus Pop, Rock und Filmmusik – das ist ganz großes Kino! Bekannte Melodien wecken Erinnerungen, frühere Emotionen werden wiederbelebt.

Die erste Liebe, eine Reise in ein fernes Land oder die Gemeinschaft mit Freunden – die Zuhörer erfahren Kirche als Raum der eigenen Seele. Dancing Queen und We Are The Champions laden ein, innerlich mitzusingen, Imagine von John Lennon verweist auf die Hoffnung des menschlichen Daseins, und die Atmosphäre von Harry Potter oder James Bond lässt Helden wieder aufleben. Beatles, Piraten der Karibik, Music Was My First Love: Epochale Highlights auf der Orgel. Das Programm ist geeignet für Jung und Alt, Orgelfreunde und Kulturbegeisterte, Christen und kirchenferne Menschen.

Michael Schütz ist Beauftragter für Popularmusik der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, lehrte Popularmusik u. a. an der Universität der Künste Berlin und arbeitet freiberuflich als Organist, Pianist, Komponist und Seminarleiter. Konzerte in Deutschland, im europäischen Ausland, Israel und den USA (Carnegie Hall New York) sowie TV-Auftritte und Studio-Produktionen führten ihn mit internationalen Künstlern zusammen, darunter Jennifer Rush, Gloria Gaynor, Klaus Doldinger’s Passport, The Temptations, Chaka Khan, Deborah Sasson, Umberto Tozzi, Tony Christie, Ingrid Peters, German Brass, Toto Cutugno und die SWR Big Band. Bei verschiedenen Verlagen publiziert er Kompositionen für Klavier, Orgel, Blechbläser, Chöre, Sinfonieorchester und Ensembles, unter anderem in Zusammenarbeit mit Landeskirchen, Institutionen und Verbänden. Weitere Informationen finden Sie unter www.michaelschuetz.de