Orgelkonzert Sara Musumeci

Sara Musumeci, geboren 1991 in Giarre, ist eine vielversprechende sizilianische Künstlerin, die trotz ihres jungen Alters auf ein beachtliches Curriculum Vitae schauen kann.
Nach dem Studium der Kunstwissenschaft an der Universität von Palermo spezialisierte sie sich auf Musik-wissenschaft. Dieses Studium schloss sie mit Auszeichnung ab. Das Studium in Klavier mit Giuseppe Cantone und Violetta Egorova schloss sie unter der Führungvon Prof. Epifanio Comis an der Musikhochschule «V. Bellini» in Catania mit höchster Punktzahl ab und erhielt an der Pariser Schola Cantorum, unter Leitung von Jean-Paul Imbert, das «Diplôme de virtuosité» und das «Diplôme de Concert».
Zahlreiche Meisterkurse in Sizilien (an der « Sizilianischen Klavierakademie») an der Musikhochschule in Paris runden ihre Studien ab, an welchen sie in Chorleitung bei Prof.Giuseppe Mignemi, in Orgel bei den Professoren Perrucci, Mammarella, Catalucci, Cannizzaro und Oreni teilnahm. Auch einen Meisterkurs in Orgelrestaurierung schloss sie bei dem Orgelbauer Franco Olivieri ab.
Neben ihren konzertanten Tätigkeiten als Pianistin und Organistin, sei es solistisch oder auch in Duo, und als Musikwissen-schaftlerin, ist sie Chorleiterin in Giarre und leitetseit 2015 musikwissenschaftliche Seminare. Diese finden in Zusammenarbeit mit der Universität von Palermo sowie catanesischen Kunst- und Musikgesellschaften statt.