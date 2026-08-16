Orgelkonzert zur Kirchweih

Am Sonntag, 27.09.2026 lädt der „Freundeskreis Kobolzell“ um 17.00 zu einem Orgelkonzert in die Kobolzeller Kirche ein. LKMD em. Ulrich Knörr spielt u.a. Werke von Pachelbel, Bach, Knecht und Buxtehude.

Zudem gibt es eine freie Improvisation über „Lobe den Herren“.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, über Spenden zum Erhalt der kleinen Nößler-Orgel würde sich der "Freundeskreis Kobolzell“ sehr freuen.