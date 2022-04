Orgelkonzert

In der Konzertreihe Musik in Leonberg -veranstaltet von den Freunden der Kirchenmusik St. Johannes Leonberg e.V.

Mit Unterstützung der Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH und dem Amt für Kultur der Stadt Leonberg- sind am 4. Mai die Organistinnen Olivia Kirchner und Wanying Lin zu hören. Beide studieren bei Prof. Ludger Lohmann an der HMDK Stuttgart.

Sie spielen Werke von Johann Sebastian Bach (1685-1750), César Franck (1822-1890), Maurice Duruflé (1902-1986) und Jean-Louis Florentz (1947-2004).

Olivia Kirchner ist 23 Jahre alt und stammt aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Ihren ersten Orgelunterricht erhielt sie mit 12 Jahren. Daraufhin absolvierte sie die C-Ausbildung zur nebenberuflichen Kirchenmusikerin und erhielt Unterricht bei Prof. Hans-Jürgen Kaiser. Derzeit studiert sie Bachelor Kirchenmusik an der HMDK Stuttgart bei Prof. Dr. Ludger Lohmann. Meisterkurse u.a. bei Prof. Gerhard Gnann und Daniel Roth ergänzen ihre Ausbildung. Sie war 2018 Preisträgerin beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Am Klavier gewann sie 2016 den Willy-Bissing-Wettbewerb Hanau, 2018 war sie Preisträgerin beim Landeswettbewerb Jugend musiziert im Fach Duo Klavier/Cello. Seit 4 Jahren leitet sie den ökumenischen Kirchenchor in Fellbach-Oeffingen und arbeitet dort auch als Organistin.

Wanying Lin wurde 1995 in Fujian (China) geboren. Zunächst studierte sie Orgel an der Musikhochschule Shanghai (China). 2016 entschied sie sich, ihre Ausbildung in Europa fortzusetzen. Bis 2020 studierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in der Klasse von Ludger Lohmann die Fächer Orgel (Master-Abschluss 2020) und Kirchenmusik. 2020/2021 ermöglichte ihr ein Stipendium ein Studienjahr am Institut supérieur des arts und Conservatoire à Rayonnement Régional in Toulouse im Fach Orgel bei Michel Bouvard und Yves Rechsteiner. Sie hat bereits an zahlreichen Orgelfestivals teilgenommen und zahlreiche Preise erhalten, z.B. zweimal den ersten Platz beim Infei International Turnier der Orgel in China. Meisterkurse bei Daniel Roth, Michael Radulescu, Wolfgang Zerer, Hans-Ola Ericsson u.a. ergänzen ihre Ausbildung.

Sie kann auf eine rege Konzerttätigkeit in China und Europa zurückblicken. Ihre erste Komposition für Orgel und elektronische Musik hat sie 2017 in Savorgnano (Italien) uraufgeführt. 2020 hat sie mit der Rockband Bruit aus Toulouse (Frankreich) deren erstes Album aufgenommen.