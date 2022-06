Orgelkonzert

Programm

Hans Leo Hassler (1564-1612)

Nona Intrada – Decima Intrada

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911)

Symphonische Dichtung „Im Walde“

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Adagio für die Flötenuhr

Hieronymus Praetorius (1560-1629)

„Ecce Dominus veniet“

Kristina Vasiliauskaite (*1956)

Volkslieder aus Litauen

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur

Juozas Naujalis (1869-1934)

„Träumerei“

Vidas Pinkevicius (*1976)

Fantasie über Themen von Ciurlionis

„Veni creator spiritus“

Als internationale Konzertorganisten und Blogger sind Ausra und Vidas Pinkevicius kulturelle Botschafter Litauens, präsentieren den musikalischen Reichtum ihrer Heimat, eigene Werke und brillante Bearbeitungen. Beide unterrichten an der Vilnius University und leiten dort das Orgelstudio. Daneben gründeten sie den Blog und Podcast „Secrets of Organ Playing“ mit einem weltweiten Netzwerk und Nutzern in 89 Staaten. Und wenn sie mal nicht Orgel spielen, dann zeichnen sie Comics für Kinder! www.organduo.lt

Konzertaufzeichnung durch den Südwestrundfunk (SWR2).

Tickets | Informationen

i-Punkt am Marktplatz

Marktplatz 37/1 | 73525 Schwäbisch Gmünd

Der Kartenvorverkauf beginnt am 25. März 2022, 9:00 Uhr.

Telefon: (07171) 603-4250