Orgelkonzert

"Tradition und Augenblick" -- Göppinger Orgelsommer 2026
Werke von J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, L. Vierne u.a. sowie Improvisationen
Info
Stadtkirche Göppingen Pfarrstr. 32, 73033 Göppingen
Konzerte & Live-Musik
mit KMD Prof. Dr. Markus Uhl (Köln)
Stadtkirche Göppingen Pfarrstr. 32, 73033 Göppingen
"Tradition und Augenblick" -- Göppinger Orgelsommer 2026
Werke von J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, L. Vierne u.a. sowie Improvisationen
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