Orgelmusik zur Marktzeit: Cong Li

Cong Li stammt aus Hangzhou (China). Seit 2019 studierte er Orgel an der Zhejiang Conservatory of Music bei Prof. Yihua Li. Seit 2023 setzt er sein Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart fort, wo er derzeit im Konzertexamen bei Prof. Jörg Halubek studiert.

Während seines Studiums in Deutschland konzertiert er regelmäßig und trat u.a. 2025 beim Internationalen Bachfest Stuttgart auf. Er ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe und wurde mit Stipendien der Zhejiang Conservatory of Music ausgezeichnet.

Die Orgelmusik zur Marktzeit findet zwischen Pfingsten und August bei freiem Eintritt statt. Sie soll allen offenstehen – unabhängig von finanziellen Voraussetzungen. In der malerischen Kulisse des Wochenmarktes steht die Konzertreihe sinnbildlich für die Gegenwart von Kunst und Kultur im Alltag der Stadt.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Chaconne d-Moll aus der 2. Partita für Violine, BWV 1004

bearbeitet für Orgel von Wilhelm Middelschulte (1863-1943)

Johann Sebastian Bach

„Allein Gott in der Höhʹ sei Ehrʹ“, BWV 662

aus den Leipziger Chorälen

Fuga a 3 Soggetti (Contrapunctus XIV, unvollendet)

aus der Kunst der Fuge, BWV 1080

Franz Liszt (1811-1886)

Präludium und Fuge über den Namen B‑A‑C‑H