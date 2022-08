Georg Wagner, geb. 1969, ist in Oettingen aufgewachsen, wo er nebenberuflich als Organist und Chorleiter an St. Sebastian tätig war.

Nach Orgelunterricht bei Domkapellmeister Wolfram Menschick, Eichstätt studierte er zunächst am Konservatorium in München, später Betriebswirtschaft an der LMU. Im Hauptberuf ist er Betriebswirt in Bonn.