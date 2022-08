Orgelmusik zur Marktzeit

Michaela Kögel studierte zunächst Kirchenmusik in Heidelberg.

Nach verschiedenen Gesangskursen begann sie 2016 ihren Gesangsschwerpunkt an der Wiesbadener Musikakademie auszubauen. Seit Oktober 2020 studiert sie bei Prof. Sebastian Hübner Künstlerischen Aufbaustudiengang Gesang in Heidelberg. Bereits während des Studiums führten sie Konzerte quer durch Deutschland. Im Sommer 2019 gastierte sie erstmals mit der Konzertorganistin Tatiana Ryabova in Moskau und St. Petersburg. Seit 2017 arbeitet sie auch mit dem Organisten Thomas Werner zusammen. Thomas Werner gewann mehrere Preise im Wettbewerb "Jugend musiziert" Nach dem Abitur studierte er zunächst Anglistik und Theaterwissenschaften, bevor er schließlich eine Ausbildung zum Klavierbauer bei Feurich begann und 2005 mit Auszeichnung abschloss. Er ist in der Region Gunzenhausen als Klavierbauer, Pianist und Organist tätig.