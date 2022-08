Thomas Greif (*1968) war neben seinem Geschichtsstudium Orgel-Gaststudent in Nürnberg und Bayreuth. Er konzertiert im In- und Ausland mit einer Vorliebe für jazzorientierte und selten gespielte Orgelmusik und musizierte als weltweit erster in einem Zyklus das gesamte Orgelwerk des britischen Komponisten Robert Jones (*1945). Thomas Greif ist in Rummelsberg als Kirchenmusiker und Leiter des dortigen Diakoniemuseums tätig.