Orgelmusik zur Marktzeit: Julian Heinz

Julian Heinz (*1999) stammt aus Memmingen im Allgäu. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er im Alter von fünf Jahren; mit neun Jahren begann er bei KMD Hans-Eberhard Roß mit dem Orgelspiel.

2025 schloss er den Master Kirchenmusik in Stuttgart ab und studiert dort seither Master Orgel bei Prof. Jörg Halubek. 2022 wurde er in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen. Seine künstlerische Tätigkeit umfasst eine rege Konzerttätigkeit sowie die regelmäßige Teilnahme an Meisterkursen.

Die Orgelmusik zur Marktzeit findet zwischen Pfingsten und August bei freiem Eintritt statt. Sie soll allen offenstehen – unabhängig von finanziellen Voraussetzungen. In der malerischen Kulisse des Wochenmarktes steht die Konzertreihe sinnbildlich für die Gegenwart von Kunst und Kultur im Alltag der Stadt.

Spenden erbeten.

Danach folgt eine Orgelführung um 11:15Uhr.

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata duodecima et ultima

aus „Apparatus musico organisticus“

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Trio-Sonate in c-Moll, BWV 526

Vivace – Largo – Allegro

Maurice Duruflé (1902-1986)

Suite, op.5

Prélude – Sicilienne – Toccata