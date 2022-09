Orgelmusik zur Marktzeit - Klaus Geitner, München

Klaus Geitner stammt aus München.

Nach dem Studium in München, Augsburg und Salzburg (Mozarteum) und Kursen bei berühmten Organisten wie Marie-Claire Alain, Jean Langlais oder Jon Laukvik wurde er 1983 Kantor an der Himmelfahrtskirche München-Sendling. Neben seinen Aufgaben als Dekanatskantor, Organist und Leiter des Chores der Himmelfahrtskirche gründete er 1990 das Ensemble „Il concerto piccolo“, das sich auf die Aufführungspraxis des 17./18. Jahrhunderts spezialisiert hat. 2009 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt, seit 2015 ist er amtlicher Orgelsachverständiger der Evang. Kirche in Bayern. Rundfunk- und CD-Aufnahmen, sowie Orgelkonzerte im In- und Ausland runden seine künstlerische Tätigkeit ab.Nach dem Studium in München, Augsburg und Salzburg (Mozarteum) und Kursen bei berühmten Organisten wie Marie-Claire Alain, Jean Langlais oder Jon Laukvik wurde er 1983 Kantor an der Himmelfahrtskirche München-Sendling. Neben seinen Aufgaben als Dekanatskantor, Organist und Leiter des Chores der Himmelfahrtskirche gründete er 1990 das Ensemble „Il concerto piccolo“, das sich auf die Aufführungspraxis des 17./18. Jahrhunderts spezialisiert hat. 2009 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt, seit 2015 ist er amtlicher Orgelsachverständiger der Evang. Kirche in Bayern. Rundfunk- und CD-Aufnahmen, sowie Orgelkonzerte im In- und Ausland runden seine künstlerische Tätigkeit ab.