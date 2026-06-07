Orgelmusik zur Marktzeit: Prof. Vincenzo Allevato

“Legenden”

Marco Enrico Bossi (1861-1925)

aus „3 Momenti Francescani“, op. 140

Fervore (Inbrunst)

Colloquio con le rondini (Gespräch mit den Schwalben)

Franz Liszt (1811-1886)

Zwei Legenden

St François d’Assise: la prédication aux oiseaux (Heilige Franziskus von Assisi: Vogelpredigt)

St François de Paule: marchant sur les flots (Der Heilige Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend)

William Faulkes (1863-1933)

Lègende and Finale

Vincenzo Allevato ist Professor für Kirchenmusik an der Hochschule für Musik „Claudio Monteverdi“ in Bozen und Organist der Stadtkirche Luzern. Er ist Preisträger des Musikpreises des Kulturkreises Gasteig München (2017). Seine Ausbildung in Orgel und Kirchenmusik begann er in Italien und setzte sie in Stuttgart und Zürich fort. Seine solistische Tätigkeit führte ihn an renommierte Orte in ganz Europa. Als Continuo-Spieler wirkte er an bedeutenden CD-Einspielungen mit, darunter Pietro degli Antonis „12 Sonaten Op. 4“ und Gaetano Donizettis „Vesper Psalms“.

Die Orgelmusik zur Marktzeit findet zwischen Pfingsten und August bei freiem Eintritt statt. Sie soll allen offenstehen – unabhängig von finanziellen Voraussetzungen. In der malerischen Kulisse des Wochenmarktes steht die Konzertreihe sinnbildlich für die Gegenwart von Kunst und Kultur im Alltag der Stadt.

Spenden erbeten.