Gospel, Jazz, NGL, Pop(-Oratorien) - das sind die Bereiche, in denen der Sing@Life-Gospelchor unterwegs ist in Gottesdiensten und bei Konzerten (Reisen u.a. nach Frankreich).

Nach dem letzten großen Event, der "Weihnachtskantate für junge leute" von Klaus Wüsthoff im Dezember 2020 wurde Glut auch in Coronazeiten am Laufen gehalten, und nun sind wir dabei, das Feuer wieder so richtig zu entfachen.