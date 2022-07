Josef Stahuber studierte von 1996 bis 2001 katholische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater München. Anschließend war er an der hauptamtlichen Stelle an St. Joseph in München-Westschwabing tätig. Seit November 2015 ist er Kirchenmusiker der Pfarrei St. Augustinus, München. Nebenbei tritt er auch als Gesangssolist, Chorleiter, Chorsänger und Organist in München und Umland auf.