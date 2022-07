Orgelmusik zur Marktzeit

Die beiden Solisten aus Marbach und Bissingen/Teck, die neben ihrem Hauptberuf ihre musikalische Passion als Chorsänger und als Instrumentalisten ausleben, verbindet eine langjährige Freundschaft, die durch das gemeinsame Singen im Maulbronner Kammerchor ihren Anfang nahm.

Thomas Meyer, Chorleiter, Organist und Pianist ist mehrfacher Preisträger des Landeswettbewerbs für gottesdienstliches Orgelspiel der evangelischen Kirche in Württemberg. Rolf Most spielt Saxophon in verschiedenen Orchestern und im Landesblasorchester Baden-Württemberg sowie in Big-Bands und Jazz-Combos.