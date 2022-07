Andreas Käßmeyer, geb. 1969, ist seit seinem 14. Lebensjahr nebenberuflich als Organist tätig, seit 1996 an der Ev. Stadtkirche Katharinen in Dillingen. 1985 legte er seine Nebenamtsprüfung ab. Nach Selbststudium und zahlreichen Seminaren und Meisterkursen in Deutschland und Frankreich ist er auch konzertant als Organist und Cembalist tätig. Im Hauptberuf ist er Verwaltungsbeamter beim Landratsamt in Dillingen.