Orgelmusik zur Marktzeit

Dr. Martin Hoffmann erhielt seinen ersten Orgelunterricht beim Münchener Domorganisten Franz Lehrndorfer. Anschließend studierte er an der Staatlichen Hochschule für Musik in München Schulmusik (Orgel bei Harald Feller) und Chorleitung. Mit einer Arbeit zur Aufführungspraxis promovierte er bei Gernot Gruber im Fach Historische Musikwissenschaft. Vorträge und Orgelkonzerte führten ihn in die USA, in zahlreiche europäische Länder und immer wieder zu historischen Instrumenten nach Italien. Zudem erfüllte er einen Lehrauftrag an der Frankfurter Musikhochschule. Er verfasst regelmäßig Rundfunkessays für Deutschlandfunk Kultur, ist Buchautor und arbeitet für verschiedene Fachzeitschriften (Fono Forum, Concerto, Oper! u.a.). Seit 2010 ist er Mitglied beim »Preis der deutschen Schallplattenkritik« in der Jury »Orgel- und Cembalo« (Tasteninstrumente II). Im Februar 2023, ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine, wurde seine »Missa Ukraina« für hohe Stimme und Orgel im Wiener Stephansdom von Daniel Johannsen und DKM Markus Landerer uraufgeführt.

Musik von italienischen Komponisten: Frescobaldi, de Maque und Rossi u.a.