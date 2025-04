Orgelmusik zur Marktzeit

Feodora-Johanna Mandel studierte Konzertfach Harfe mit Meisterklasse an den Musikhochschulen in Würzburg und München. Weitere Examina legte sie in den Bereichen „Elementare Musikpädagogik“ und „Schulmusik / Lehramt Gymnasium“ ab. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe und wurde u.a. durch Stiftungen wie die „Studienstiftung des deutschen Volkes“ und die „Deutsche Stiftung Musikleben“ gefördert. Von 2008 bis 2010 war sie bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden engagiert, zudem war und ist sie regelmäßig als Aushilfe in diversen Orchestern tätig. Feodora-Johanna Mandel hat sich deutschlandweit als erfolgreiche Harfensolistin und Kammermusikerin etabliert. Rundfunk-, Fernsehaufnahmen und CD/DVD -Produktionen dokumentieren ihren Werdegang. 2021 erschienen ihre zweite Solo-CD mit dem Titel „Harfenpoesie“ und ihre Harfentrio-CD „Harfenpracht“, 2024 „Christmas by Harfeo“.

Neben ihrer Konzerttätigkeit ist sie als Schulmusikerin, als Gutachterin in Akkreditierungsverfahren und als Jurorin bei Jugend Musiziert tätig.

Weitere Infos unter: www.feodorajohannamandel.de