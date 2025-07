Orgelmusik zur Marktzeit

Johannes Eppelein (*1988) studierte Evangelische Kirchenmusik A, Chordirigieren (Master) und Gesangspädagogik (Bachelor) an der Hochschule für Musik und Theater München.

Während seines Studiums war er Kantor an der Jerusalemkirche Taufkirchen/München, außerdem Bezirkschorleiter für die Posaunenchöre im Dekanat München. Berufliche Stationen als hauptamtlicher Kirchenmusiker waren seit 2016 die Christuskirche München, die Erlöserkirche Rosenheim und die Stiftskirche Lahr. Zum 1. Februar 2023 wurde er zum Kantor an St. Anna in Augsburg berufen.

Von 2017 bis 2019 war Johannes Eppelein Stipendiat des Deutschen Musikrats im „Dirigentenforum“, wo er mit der Singakademie Dresden, dem Philharmonischen Chor Berlin, dem Chor der Oper Leipzig und dem WDR-Rundfunkchor in Kursen mit Prof. Jörg-Peter Weigle, Thomas Eitler-de Lint und Prof. Stefan Parkman arbeiten konnte. Er ist Mitglied des Verbandsrates des Verbandes evang. Kirchenmusiker*innen in Bayern e.V. und Leiter des Bachkantaten-Wochenendes des Verbandes evang. Chöre in Bayern „Singen in der Kirche“ e.V.. Mehrere seiner Kompositionen für Chor, Kinderchor und Bläser sind im Strube-Verlag erschienen.