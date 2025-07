Orgelmusik zur Marktzeit

Dr. Thomas Greif, Rummelsberg - Kommt ein Vogel geflogen - Volksliedvariationen.

Thomas Greif (*1968) hatte neben seinem Geschichtsstudium Orgelunterricht bei Georg Schäffner (Gößweinstein) sowie als Gaststudent in den Musikhochschulen Nürnberg und Bayreuth bei Heinrich Walther und Hartmut Leuschner-Rostoski. Er konzertiert an vielen Orgeln im In- und Ausland mit einer Vorliebe für jazzorientierte und für selten gespielte Orgelmusik und hat eine Reihe von Orgelwerken verschiedener Komponisten uraufgeführt. Konzertreisen führten ihn u.a. nach Finnland, Ukraine, Schweden, Polen, Ungarn, Slowakei, Wales und Rumänien. Als weltweit erster Organist musizierte er im Jahr 2015 in einem Zyklus das gesamte Orgelwerk des britischen Komponisten Robert Jones (*1945). Er publizierte mehrere CDs mit Orgelmusik und ist Herausgeber des „Rummelsberger Orgelbuches“. Thomas Greif ist in der Philippuskirche im Diakoniedorf Rummelsberg als Kirchenmusiker und als Leiter des dortigen Diakoniemuseums tätig.