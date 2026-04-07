Orgelmusik zur Marktzeit

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St. Johann Sigmaringen Kirchberg 2, 72488 Sigmaringen

Die beliebte Konzertreihe "Orgelmusik zur Marktzeit" wird fortgesetzt.

Regina Neumüller stammt aus Oberbayern und studierte kath. Kirchenmusik und Master Orgel an den Musikhochschulen München, Detmold und Hamburg. Prägende Professoren waren unter anderem Prof. Wolfgang Zerer und Prof. Martin Sander. Seit April 2024 ist sie Kirchenmusikerin an St. Magdalena und an der Klosterkirche Fürstenfeld und leitet die dortige Konzertreihe der “Fürstenfelder Orgelkonzerte”. Zudem konzertiert sie im In- und Ausland.

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St. Johann Sigmaringen Kirchberg 2, 72488 Sigmaringen
Konzerte & Live-Musik
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