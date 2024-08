Orgelradtour durch den Pfarrverband Herrieden

Beginn ist um 14:00 Uhr am Marktplatz Herrieden (weiter nach Elbersroth, Weinberg, Aurach, Neunstetten).

Nach mehreren Orgelspaziergängen in den vergangenen Jahren innerhalb der Pfarrei Herrieden findet heuer am Samstag, 7. September 2024 erstmals eine Orgel-Radtour durch den Pfarrverband Herrieden - Aurach statt. Startpunkt ist um 14:00 h am Marktplatz Herrieden, die Tour führt dann über Elbersroth (ca. 14:30 h) - Weinberg (ca. 15:30 h) - Aurach (ca. 16:15 h) - Neunstetten (ca. 17:00 h) wieder zurück nach Herrieden (Ankunft ca. 18:00 h)

An den einzelnen Stationen werden jeweils Kirche und Orgel von ortsansässigen Gemeinde- mitgliedern kurz vorgestellt, anschließend auch klangliche Kostproben der Orgel gegeben. Je Station sind etwa 20 bis 30 Minuten eingeplant.

Es besteht natürlich die Möglichkeit, während der Rundfahrt „einzusteigen“ bzw. nur einen Teil mitzufahren. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf einen anderen Termin verschoben.