Orgelsommer Filderstadt

Um 19 Uhr spielt Marek Štrbák in der katholischen St. Stephanuskirche in Bernhausen.
42 Orgelwerke von L. Vierne, C. Franck, M. Dupré und D. Bédard.
Info
Kath. Kirche St. Stephanus Johannesstrasse, 70794 Filderstadt
Konzerte & Live-Musik
Kath. Kirche St. Stephanus Johannesstrasse, 70794 Filderstadt
Um 19 Uhr spielt Marek Štrbák in der katholischen St. Stephanuskirche in Bernhausen.
42 Orgelwerke von L. Vierne, C. Franck, M. Dupré und D. Bédard.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH