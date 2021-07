Oriental Jazz meets Baroque

Es erwartet Sie ein ganz besonderes Konzerterlebnis mit der Beyond Borders Band mit Fadhel Boubaker (Oud), Niko Seibold (Saxophon), Jonathan Sell (Bass) und Dominik Fürstberger (Schlagzeug) und der Sopranistin Radoslava Vorgic.

Beyond Borders nimmt seinen Namen beim Wort. Die Offenheit und Bereitschaft der Bandmitglieder, Grenzen zu überwinden, zeichnet diesen außergewöhnlichen Austausch aus.

So ist das Kollektiv bestens gerüstet für eine Kollaboration mit der serbischen Sängerin Radoslava Vorgic. Die vor allem in Deutschland aktive Sopranistin ist mit einem breiten Repertoire im Barock zuhause, hat in der Vergangenheit jedoch auch mit experimentellen Projekten wie dem Ensemble Kaliomene für Aufsehen gesorgt. Jazz ist die perfekte Demokratie, wenn es funktioniert. (Enrico Rava)

In mentaler Verbundenheit zu diesem Statement wird aus der Beyond Borders-Frontlinie Boubaker und Seibold ein vollkommen gleichberechtigtes magisches Dreieck, bestehend aus Oud, Saxophon und Gesang.

Zusammen mit der dynamisch-wirbelnden Rhythmusgruppe aus Fürstberger und Sell werden aus Gegensätzen überraschend ungewöhnliche Klangkombinationen, aus Gemeinsamkeiten werden reine Momente des Glücks.

Zu hören sein werden Vertonungen von serbischen, tunesischen und deutschen Gedichten sowie in neuem Glanz erstrahlende Arrangements barocker Megahits.

Hier zeigt sich mit energiegeladenen Improvisationen und farbenreicher Ornamentik eine wichtige Verbindungslinie zwischen Alter Musik und dem Jazz.

Vor allem aber wird der kraftvoll-mysteriöse Sound, der Beyond Borders seit jeher auszeichnet, die große Konstante sein in diesem neuen und spannenden Programm.

Es wird zwei Aufführungen von je einer Stunde Dauer geben, um 18 Uhr und um 20 Uhr.

Wegen des begrenzten Platzangebots wird um eine Anmeldung bis zum Samstag 3.7. per E-Mail an

info@cw-gesellschaft.de gebeten.

(Am 4.7. können keine E-Mails mehr bearbeitet werden. Falls noch Plätze zur Verfügung stehen werden auch unangemeldete Besucher eingelassen)

Das Konzert wird gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch erbeten um die Gagen der Musiker zu finanzieren

(Richtsatz mindestens 10,- €)

Je nach geltender Verordnung ist es notwendig, dass ein tagesaktueller negativer Test-, ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden muss.

Für die Nachverfolgbarkeit sind wir verpflichtet, von allen Besuchern die Kontaktdaten aufzunehmen (diese werden ausschließlich zum Zweck der Kontaktnachverfolgung 4 Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet).

Es besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (am besten FFP2-Maske) und die Einhaltung der üblichen Hygieneregeln.