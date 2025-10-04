Erlebe die Welt des Orients.

Mit dieser Show für jung und alt entführen Sie die besten Tänzer:innen der orientalischen Tanzszene Deutschlands in einen unvergesslichen Abend! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Farben, Eleganz und mitreißender Rhythmen! Oriental Varieté ist mehr als nur eine Show – es ist ein sinnliches Spektakel, das die Kunst des Tanzes in all ihren Facetten zelebriert. Lassen Sie sich verzaubern von anmutigen Schleiertänzen, die wie ein Hauch von 1001 Nacht durch die Luft schweben. Erleben Sie mitreißende Akrobatik, bei der Körper und Bewegung eins werden, während kunstvoll geschwungene Pois mit fließenden Bewegungen durch den Raum tanzen und den Rhythmus der Musik auf elegante Weise unterstreichen. Klassisch orientalische Tänze voller Anmut und Leidenschaft verschmelzen mit Bollywoods lebensfroher Energie und temperamentvollen Rhythmen zu einem Feuerwerk der Emotionen.

Von den kraftvollen Schritten des Flamenco bis zu den feurigen Tänzen Lateinamerikas, von mitreißender Folklore bis zur faszinierenden Welt des Tribal Dance – Oriental Varieté vereint Tradition und Moderne zu einem einzigartigen Erlebnis.

Doch nicht nur Tanz und Akrobatik sorgen für Begeisterung – humorvolle Einlagen und charmante Comedy-Elemente bringen das Publikum zum Lachen und machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Hier treffen Kunst und Magie aufeinander – sinnlich, energiegeladen, geheimnisvoll. Ein Abend voller Überraschungen, der Sie mit auf eine Reise nimmt, die noch lange nachklingt.