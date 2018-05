Orientierungsberatung der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken im Hohenlohekreis

× Erweitern FilmCommission Heilbronn-Franken/Ostalb FilmCommission Heilbronn-Franken/Ostalb

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken bietet zwei offene Sprechzeiten pro Monat im Hohenlohekreis an und ist somit flächendeckend in allen Stadt- und Landkreisen der Region vertreten.

Seit Januar 2018 finden zwei offene Sprechzeiten pro Monat im Hohenlohekreis im Landratsamt in Künzelsau und im Hohenloher Integrationszentrum in Künzelsau-Gaisbach statt. Jeden 2. Dienstag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Hohenloher Integrationszentrum in Künzelsau-Gaisbach (Schliffenstraße 24, Raum U 06, 74653 Künzelsau-Gaisbach) offene Sprechzeiten statt. Die nächsten Termine sind der 08. Mai 2018, 12. Juni 2018 und 10. Juli 2018.

Außerdem finden jeden 4. Dienstag im Monat von 9 bis 12 Uhr ist die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken im Landratsamt Hohenlohekreis in Künzelsau (Allee 17, Gebäude A, 3.OG Raum 320, 74653 Künzelsau) vor Ort. Die nächsten Termine sind der 22. Mai 2018, 26. Juni 2018 und 24. Juli 2018.

Um eine Anmeldung zur offenen Sprechzeit wird gebeten unter s.riess@heilbronn-franken.com oder 07131 5946-380. Neben den offenen Sprechzeiten vor Ort können jederzeit Anfragen auch über E-Mail, Telefon oder Skype an das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken gerichtet werden. Weitere Informationen und die Sprechzeiten an den anderen Standorten finden Sie auf der Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken: www.frauundberuf-hnf.com.

Zum Vormerken:

Im Jahr 2018 finden außerdem vier Workshops für Frauen im Rahmen der Reihe „Perspektive.JOB. Wagen Sie den nächsten Schritt!“ im Hohenlohekreis statt. Der nächste Workshop „Frauen kommunizieren anders als Männer“ ist am 13. Juni 2018 von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Sparkasse Öhringen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls auf der Website der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.

Sie benötigen Orientierung oder Neuausrichtung im Job?

Sie wollen nach einer Familien- oder Pflegephase wieder in den Beruf einsteigen?

Sie überdenken gerade Ihre berufliche Situation?

Sie wollen sich beruflich weiterentwickeln?

Sie wollen Ihre Karriere vorantreiben?

Sie können sich eine selbstständige Tätigkeit vorstellen?

Dann nutzen Sie die berufliche Erst- und Orientierungsberatung der

Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.

Das Angebot ist objektiv, vertraulich und kostenfrei.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Im Rahmen des Landesprogramm “Kontaktstellen Frau und Beruf“ fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Kontaktstellen in Baden-Württemberg. Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken ist die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF). Neben der Landesförderung wird die Kontaktstelle über die WHF-Gesellschafter kofinanziert.