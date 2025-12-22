Origami – Falten am Vormittag

bis

Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau

Renate Weber zeigt und lehrt in ihren sehr beliebten Kursen, wie man zwei- und dreidimensionale Objekte – Figuren, Tiere, geometrische Körper – mit ein wenig Übung und Geschick aus einem Bogen Papier entstehen lassen kann. Der nächste Origami-Kurs in der Stadtbücherei findet am Samstag, den 08.02.25, von 9 bis 11 Uhr statt.

Eine Voranmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldung unter: 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de

Info

250px-Künzelsau_Blick_zum_Alten_Rathaus.jpg
Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau
Freizeit & Erholung
07940 9811611
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Origami – Falten am Vormittag - 2026-02-08 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Origami – Falten am Vormittag - 2026-02-08 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Origami – Falten am Vormittag - 2026-02-08 09:00:00 Outlook iCalendar - Origami – Falten am Vormittag - 2026-02-08 09:00:00 ical

Tags