Origami – Falten am Vormittag

Renate Weber zeigt und lehrt in ihren sehr beliebten Kursen, wie man zwei- und dreidimensionale Objekte – Figuren, Tiere, geometrische Körper – mit ein wenig Übung und Geschick aus einem Bogen Papier entstehen lassen kann. Der nächste Origami-Kurs in der Stadtbücherei findet am Samstag, den 08.02.25, von 9 bis 11 Uhr statt.

Eine Voranmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldung unter: 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de