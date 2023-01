Origami-Falten am Morgen

Renate Weber faltet mit den Interessierten – jung und junggeblieben gemischt – jahreszeitlich passende Origami-Motive. Aus schönem Papier entstehen im Alten Ratssaal Kraniche, Pandabären, Blumen, Schächtelchen und vieles mehr.

Das Origami-Falten findet am 11. Februar, 13. Mai, 12. August und 25. November 2023 statt. Beginn ist jeweils um 9 Uhr, das Angebot ist kostenlos. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich.

Anmeldung

Eine Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist möglich per Mail an stadtbuecherei@kuenzelsau.de, per Telefon unter 07940 9811611 oder persönlich zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei:

Dienstag 9 bis 15 Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr.