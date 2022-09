Origami falten in der Stadtbücherei Künzelsau

Nach dem Auftakt im Juli wird nun wieder regelmäßig in der Künzelsauer Stadtbücherei gefaltet, das nächste Mal am Samstag, 8. Oktober 2022 von 9 bis 11 Uhr im Ratssaal im Alten Rathaus.

Eingeladen sind Jung und Alt, gemeinsam mit Renate Weber kleine Schachteln aus Papier zu falten.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadtbücherei um vorherige Anmeldung: per E-Mail an stadtbuecherei@kuenzelsau.de oder per Telefon unter 07940 9811611. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze allerdings begrenzt.