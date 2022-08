Original Don Kosaken Chor unter der Leitung von Wanja Hlibka

Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff ist ein weltweit anerkannter Chor, der 1921 nach seiner Flucht aus Russland, in türkischer Gefangenschaft von Serge Jaroff gegründet wurde. 1923 kam der Chor, über Bulgarien, wo er ca. 2 Jahre verweilte, nach einer Einladung nach Wien, von wo er, nach einem spektakulären Konzert vor Konzertagenturen u. einem geladenen Publikum, seine Karriere begann. Nach Konzerten in ganz Europa, hatte der Chor seinen Sitz bis kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges, in Berlin. Nach einem konkreten Hinweis auf einen bevorstehenden Krieg mit Russland, wurde Serge Jaroff und den Chormitgliedern geraten, Deutschland zu verlassen. Durch Beziehungen einer Berliner Konzertagentur, war es dem Chor möglich, nach Amerika auszuwandern, wo die Chormitglieder seßhaft wurden und die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielten. Von dort aus begann dann die Weltkarriere des Chores, die unter der Leitung Serge Jaroffs den Chor bis 1979 über den ganzen Globus führte.

Im Jahre 2001 wurde Wanja Hlibka als jüngsten Solisten Serge Jaroffs, die Rechte für den Namen ,Don Kosaken Chor Serge Jaroff’ überschrieben. Seit dieser Zeit ist der Chor, der seinen Sitz nun in Deutschland/Bayern hat, wieder europaweit und bis in den fernen Osten unterwegs, wo mehrere Tourneen stattgefunden haben. Der Don Kosaken Chor, der seit dem altersbedingten Ausscheiden einiger russischer Solisten, nun aus jungen ukrainischen Sängern besteht, hatte sich von der Gründung an 1921 bis zum heutigen Tag, keiner politischen Ausrichtungen unterworfen und ist ein großartiges Zeugnis der beeindruckenden russischen und ukrainischen Chormusik.