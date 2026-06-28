Jährlich im August findet in Erlenbach bei Heilbronn das „Original Erlenbacher Weinfest“ statt. Eines der traditionsreichsten Weinfeste in Württemberg.

Gefeiert wird von Freitag bis Montag rund ums Erlenbacher Rathaus zwischen charmanten Fachwerkhäuser und historischen Gassen. Bei zünftiger Blasmusik - tagsüber gesellig und abends fetzig - kommt eine ganz besondere Stimmung auf.

Programm zum Erlenbacher Weinfest

Über zwei Bühnen und weitere Plätze verteilt, bietet sich ein breites Programm, das sowohl für Jung als auch für Alt geeignet ist:

Besuch der Württemberger Weinkönigin | Samstagnachmittag

„Traubenkinderprogramm“ | Sonntag 13-17 Uhr

großartige Unterhaltung für kleine Gäste mit Basteln & Schminken

Buttenlauf Kinder & Vereine | Montag

„Seniorennachmittag“ | Montag

mit vergünstigten Preisen

Wahl der Zwiebelkönigin | späten Montagabend

Mit traditioneller Krone aus Petersilie und Zwiebeln und einem dazu passenden Zepter wird sie in ihre Amtszeit bis zum nächsten Weinfest ein Jahr später verabschiedet.

s`Besondere | Zwiebel- & Peterlingkuchen

Dem leiblichen Wohl dienen 120 Backfrauen in historischen Backhäusern. Die Zwiebel- und Peterlingkuchen gelten als Publikumsmagnet. Traditionell wird das alte Backhaus mit Rebenholz angeheizt. Dies verleiht den Kuchen den besonderen Geschmack.

Weine & Weingüter

An 10 Weinprobierständen können über 150 verschiedene Weine vom Kayberg und am Sektstand 14 Winzersekte verkostet werden.