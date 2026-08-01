Original Hamburger Fischmarkt

Der Hamburger Fischmarkt auf Reisen gastiert vom 16. bis 20. September 2026 auf den Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg.

Rund um die imposante Hansekogge servieren die Jungs und Deerns aus dem Norden frische Fischbrötchen, feine Salate und herzhafte Spezialitäten aus Topf und Pfanne – natürlich begleitet von einem kühlen Bier oder einem guten Tropfen Wein.

Freut euch auf jede Menge original Hamburger Klönschnack, maritimes Flair und beste Unterhaltung.