Promenadenkonzert mit der Original Lumpensammler Blaskapelle

Seit über 13 Jahren steht die Original Lumpensammler Blaskapelle unter der Leitung von Volker Neuberger für „einfach gute Blasmusik“, die von Herzen kommt. Die 22 Musikanten aus Hohenlohe, Baden, Unterland und Franken hat die gemeinsame Liebe zur böhmisch-mährischen Blasmusik und die Freude am Musizieren zusammengebracht. Das Repertoire von Polka, Walzer und Marsch reicht von altbekannten Klassikern hin zu neuerschienenen Kompositionen und kommt ohne Gesang und elektronische Verstärkung aus, eben „einfach gute Blasmusik“. Sie sind herzlich eingeladen, unseren Auftritt am 20. August 2017 ab 10.30 Uhr im Rahmen des „Promenadenkonzerts“ in der Wandelhalle Bad Mergentheim zu besuchen. Wir freuen uns auf Sie!