Original Wiener Praterkasperl

Gleich zweimal beehrt uns der Praterkasperl aus Wien an diesem Samstag: Am Nachmittag für Kinder, auch für die ganz Kleinen ab 2 Jahren (und natürlich auch für Erwachsene!) und am Abend gibt es dann Kasperltheater für Ausgewachsene: „Jederboy“.

Der Praterkasperl hat eine feste Bühne im Wurstlprater in Wien. Er ist aber auch gern unterwegs: Vom Familienfest in der Wohnung über Punch's Birthday in London, weiter zu einem Kindergarten in Kenia und dem Puppentheaterfestival in Istanbul war der Kasperl schon unterwegs und freut sich, auf der ganzen Welt Kinder und Ausgewachsene zum Lachen zu bringen. Und jetzt endlich auch mal im Taubertal! Wir danken Matthias Menzel für die Vermittlung!