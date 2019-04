Jederboy - das Geld, die Macht und der Kasperl

× Erweitern Jederboy Jederboy

Was, wenn einer am Gipfel der politischen Macht feststellt, dass er auch nur eine Marionette ist? Was, wenn dann noch der Tod plötzlich an die Tür klopft und er merkt, dass keine Zeit mehr bleibt, alles geradezubiegen? Keine Sorge. Im Kasperltheater wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber fragen wird man ja noch dürfen ... Ein traditionelles Kasperltheater, so, wie wir es kennen und auch jeden Tag im wirklichen Leben erleben ... Aber jede Ähnlichkeit mit lebenden Persönlichkeiten ist natürlich rein zufällig.

Im Stil der alten Moritaten sowie der Boulevardkomödien von Johann Nestroy versucht der Original Wiener Praterkasperl eine Bestandsaufnahme der aktuellen politischen Situation. Außerdem wird auch mit Couplets zwischen den Szenen die Handlung kommentiert und auf den Punkt gebracht.