Konzert mit RITUALZ (Mex)

Elektronisch, düster, zuweilen bedrohlich wirkt die Musik von RITUALZ, ein Soloprojekt des mexikanischen Producers JC Lobo, der mit Synthesizern, Drumcomputern und Samples arbeitet.

Beeinflusst von Industrial- und Noise-Experimenten, Trance, Black Metal, Darkwave und EBM zeichnet sie sich durch den Einsatz von zerhackten und verschraubten Hip-Hop-Klängen, dröhnenden Wiederholungen und stark klangmanipuliertem Gesang aus. All das verleiht dem Sound eine Anziehungskraft, welche einen unwiderstehlich in den Bann zieht.Wer sich auch nur etwas für elektronische Musik begeistern kann, sollte sich den Termin unbedingt vormerken. Der club W71 ist RITUALZ einzige Station im deutschsprachigen Raum! RITUALZ Europatour startet in Weikersheim, der zweite Termin ist in London.