Dokufilm: Vienna Calling

Was macht Wien so lässig?

Warum entsteht hier so viel kuriose und eigenständige Musik und Kunst?VIENNA CALLING zeigt die zahlreichen Facetten der Wiener Kulturszene, weit abseits desMainstreams. FilmDienst: „Der Dokumentarfilm versammelt bekannte Wiener Bohemiens und Projektemacher, die alle etwas mit Medien, Musik, Events oder Szene-Kneipen zu haben, und schaut ihnen augenzwinkernd beim Zeitvertreib zu. Mit viel Wiener Schmäh setzt er eine Subkultur in Szene, die ohne viel Geld die schwindenden Freiräume nutzt und sich mit einer Mischung aus lässiger Selbstironie, Unterstatement und Größenwahn am Mythos der Stadt abarbeitet.“