Originales & Originelles – Motette

Ensemble Bachwerkvokale Salzburg.

Kantaten von Johann Sebastian Bach („Nach dir, Herr, verlanget mich“, BWV 150, „O heilges Geist- und Wasserbad“, BWV 165, „Der Herr denket an uns“, BWV 196), Bearbeitungen Bach’scher Orgelwerke (BWV 614, 678 & 731); Leitung: Gordon Safari

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.