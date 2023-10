Auf zahlreiche Touren durch die Vereinigten Staaten kann er schon zurückblicken. Jetzt kommt US-Singer/Songwriter Orion Walsh aus Nebraska mit seinem achten Studioalbum "So Many Places to See" im Gepäck zurück nach Europa. Nach mehr als 10 Jahren auf Tour und zahlreichen seiner Songs in US-Filmen und Serien (u.a. auch "America's Next Topmodel") ist der Troubadour des Folk und Blues trotzdem kein bisschen müde geworden. Jede seiner Shows sprüht vor Energie, Charme und der Authenzität echter, handgemachter Musik aus den Staaten und baut eine sehnsuchtsvolle Spannung auf, der man sich nur schwer entziehen kann.