Orit Shimoni in concert

Melancholisch ergreifende Texte und eine Stimme wie Nora Jones: Die kanadisch-israelische Solokünstlerin Orit Shimoni kommt nach Hohenheim! Nach dem Beginn ihrer Karriere in Kanada und vielen Albumveröffentlichungen geht die Sängerin seit etwa einem Jahrzehnt regelmäßig auf Tour, um Menschen in aller Welt mit ihren Songs zu inspirieren. Im Anschluss an das Konzert haben Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, mit der Künstlerin und den anderen Gästen bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen und Gedanken auszutauschen.

Freitag, 12. April 2019, 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr), Thomas-Müntzer-Scheuer (TMS), Emil-Wolff-Str. 20, 70599 Stuttgart

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten